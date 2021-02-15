Снегоуборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Петербурге

Снегоуборочная техника протаранила припаркованные машины в Купчино Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге снегоуборочный автомобиль "убрал" не только снег, но и шесть машин. Утром в понедельник, 15 февраля 2021 года, техника двигалась по Купчино и водитель машины не рассчитал габариты, снеся на своем пути припаркованные автомобили. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Уборочная техника протаранила припаркованные авто на Малой Балканской улице. Вроде как шесть машин, - рассказал свидетель.

Отметим, что на фотографии опубликованной в сети видно три снегоуборочные машины. Какая из них стала виновницей аварии, по снимку не понять, так как они находятся на противоположной стороне от места аварии.

Насколько сильно пострадали припаркованные автомобили, пока неизвестно. Судя по снимку, машины немного побились, впечатавшись друг в друга. С последствиями аварии будут разбираться их владельцы, когда с утра увидят такой неприятный сюрприз.