Прокуратура «выбила» компенсацию петербурженке, квартиру которой залили водой

Хозяйка пострадавшей от потопа квартиры получила компенсацию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга встала на защиту интересов местной жительницы, квартира которой пострадала от потопа. К ответу призвали местных коммунальщиков.

- Установленные в ходе проверки обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного женщине в результате залива квартиры, обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Кировского района», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В досудебном порядке разобраться с объемом ущерба и тем, кто виноват не получилось. Поэтому дело дошло до рассмотрения гражданским судом, где стороны пошли на мировую. представители Жилкомсервиса согласились добровольно компенсировать убытки и выплатить хозяйке пострадавшей жилплощади 90 тысяч рублей. Деньги женщине уже перечислены.