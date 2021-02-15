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Общество

Прокуратура «выбила» компенсацию петербурженке, квартиру которой залили водой

Деньги заплатил местный ЖЭК
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Хозяйка пострадавшей от потопа квартиры получила компенсацию.

Хозяйка пострадавшей от потопа квартиры получила компенсацию.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга встала на защиту интересов местной жительницы, квартира которой пострадала от потопа. К ответу призвали местных коммунальщиков.

- Установленные в ходе проверки обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного женщине в результате залива квартиры, обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Кировского района», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В досудебном порядке разобраться с объемом ущерба и тем, кто виноват не получилось. Поэтому дело дошло до рассмотрения гражданским судом, где стороны пошли на мировую. представители Жилкомсервиса согласились добровольно компенсировать убытки и выплатить хозяйке пострадавшей жилплощади 90 тысяч рублей. Деньги женщине уже перечислены.