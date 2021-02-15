Пункт вакцинации от коронавируса откроется в петербургском Политехе

В Петербургском Политехе откроется центр вакцинации от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) 17 февраля 2021 года откроется профильный прививочный центр от коронавируса для сотрудников и студентов. Он организован на базе поликлиники №76, которая обслуживает 70 тысяч студентов и аспирантов вузов Калининского, Выборгского, Петроградского, Красногвардейского, Василеостровского и Центрального районов, а также почти 9 тысяч иностранных студентов.

- С учетом того, что Политех – один из крупнейших вузов города, у нас учатся и работают около 40 тысяч человек, мы намерены провести в университете массовую прививочную кампанию, которая станет частью проекта “Чистый кампус”, подразумевающего безопасность во всем, в том числе и антиковидную, – прокомментировал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

В прививочный центр при вузе уже закуплено специальное оборудование для хранения вакцины, а также утвержден документ, регламентирующий процесс вакцинации внутри Политеха.