Молодой мужчина погиб под колесами электрички в пригороде Петербурга

Электричка сбила мужчину на станции Царское Село. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один смертельный наезд электрички на человека произошел в Петербурге. Трагедия произошла в минувшие выходные в Пушкинском районе города у станции Царское Село. Под поезд попал неосторожный пешеход, перебегавший пути в пьяном виде.

- 13 февраля в 22:35 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на переезде у железнодорожной станции Царское Село электропоездом «Оредеж -Санкт-Петербург» совершен наезд на человека. Сотрудниками следственно-оперативной установлено, что мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин за новой порцией зелья, - сообщает пресс-служба северо-западного управления МВД на транспорте.

Машинист, заметивший внезапно выскочившего на пути человека пытался тормозить, но многотонный поезд все же сбил пешехода. Позднее стало известно, что жертвой ЧП стал 30-летний житель поселка Торковичи Ленинградской области. От полученных травм мужчина скончался на месте.