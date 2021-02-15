Полиция поймала мужчину за шантаж 10-летней девочки интимными фотографиями в Петербурге

Полиция задержала мужчину, который шантажировал петербургскую школьницу интимными фотографиями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга почти год спустя нашла мужчину, который шантажировал 10-летнюю девочку интимными фотографиями. В воскресенье, 14 февраля 2021 года, подозреваемого задержали и отправили под стражу. Поиски продолжались с конца мая 2020 года.

- 22 мая 2020 года в полицию обратился 39-летний мужчина, житель Калининского района. Он рассказал, что с начала месяца его 10-летней дочери в социальных сетях пишет какой-то незнакомец и требует от нее фотографии интимного характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, первый снимок девочка отправила сама после долгих уговоров. После этого аноним стал шантажировать девочку и угрожать, что распространит снимок в сети, вынуждая присылать ему новые фото.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемым оказался 22-летний житель Саратовской области. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.