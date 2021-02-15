В Петербурге усилят контроль за гуляющими по льду рек и каналов

В Петербурге усилят патрулирование рек и каналов Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга с удовольствием гуляют по льду на реках и каналах города, несмотря на запрет властей. Горожане уверены, раз на улице стоит мороз, значит выходить на лед безопасно. Но это не совсем так. Как стало известно в понедельник, 15 февраля 2021 год, МЧС и инспекторы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности усилят патрулирование на водоемах города. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- На прошлой неделе были случаи, когда спасатели выводили со льда до 500 человек в день. В связи с этим было принято решение усилить предупредительную работу по предотвращению выхода людей на лед. Особенно это касается детей, – отметила председатель комитета сказала Ольга Аришина.

Из-за низких мостов в Петербурге патрулировать на спецтранспорте реки сложно. Поэтому инспекторы делают обход по набережным. Нарушителей выводят на берег, проводят беседы. Также за прогулку по льду им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Отметим, что с начала 2021 года со льда рек, каналов, озер и залива в Петербурге были уже выведены 6 тысяч человек, из ледяной воды спасены пять человек.