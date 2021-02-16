Пассажиров метро Санкт-Петербурга призвали быть вежливее и снимать рюкзаки

Пассажиров метро Петербурга будут просить снимать рюкзаки при входе в вагоны. Фото: Артем КИЛЬКИН

В метрополитене Санкт-Петербурга решили «воспитать» некоторых невежливых пассажиров. Теперь в поездах на зеленой линии горожанам и гостям Северной столицы будут напоминать о необходимости снимать рюкзаки при входе в вагоны, чтобы не доставлять никому дискомфорта, особенно во время час пика.

- Трансляция напоминания ведется через устройства поездного оповещения и дублируется на цифровых табло «бегущая строка» в каждом вагоне, - рассказывают в пресс-службе подземки.

Вот так выглядит один из плакатов из серии «Неписаные правила метро». Фото: метро Санкт-Петербурга

Кроме того о необходимости снимать рюкзаки говорят новенькие плакаты, нарисованные петербургскими художниками. Постеры висят в самих вагонах. В метро подчеркивают, что продолжат рассказывать о неписанных правилах подземки, и такие плакаты скоро появятся на всех линиях. В них содержатся разнообразные просьбы, например, уступать место пожилым или придерживать двери в вестибюлях.