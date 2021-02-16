Мощная метель накроет Петербург 16 февраля

Сильный снегопад ожидает Петербург 16 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Похоже, что Санкт-Петербург оказался в такой же ситуации, как пару дней назад Москва, которую накрыло мощным снегопадом и метровыми сугробами. По прогнозу синоптиков во вторник, 16 февраля 2021 года, Северная столица окажется во власти циклона, который продолжит формировать обильные осадки в городе.

- Синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать циклон, выходящий с северо-запада в центр Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Согласно данным сервиса "Яндекс", за сутки в городе выпадет порядка 8% месячной нормы осадков.

При этом сильные морозы пока отступили. Днем в Петербурге ожидается до минус 5-7 градусов, по области минус 6-11 градусов. К вечеру похолодает на 4-5 градусов. Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду, порывистый.