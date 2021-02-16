Беглов заявил, что Петербург достойно справился с пандемией коронавируса

Беглов заявил, что Петербург достойно справился с пандемией Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город достойно справился с пандемией коронавируса. Об этом он сказал во вторник, 16 февраля 2021 года, напомнив, что 5 марта исполнится год, как в Северной столице был выявлен первый случай заражения.

- В прошлом году мы представить не могли, как кардинально придется перестроить работу городской медицины. Мы пережили две волны пандемии была проделана огромная работа, - рассказал Беглов.

Губернатор напомнил, что для борьбы с пандемией были переформированы 24 медучреждения, при этом онкологические больницы, роддома и тубдиспансеры ни на день не прекращали профильную работу.

- Сегодня могу уверено сказать - город достойно справился с пандемией. Еще есть вопросы, рано успокаиваться. Но не было дефицита ИВЛ, быстро справились с нехваткой СИЗов. Сегодня никто не вспоминает о массовых жалобах на отсутствие масок в аптеках. Вопросы были решены в кратчайшие сроки, - добавил градоначальник.