Первый в стране алюминиевый трамвай собирают в Петербурге

Это первый в России алюминиевый трамвай. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Невском заводе электрического транспорта собирают уникальный алюминиевый трамвай. Вагон под названием "Витязь-Ленинград" уже почти достроен и планируется, что перевозить пассажиров по улицам Петербурга он начнет в марте. По какому маршруту будет ходить этот трамвай, пока неясно.

- Это первый в России алюминиевый трамвай. К тому, чтобы начать его производить, мы шли два с половиной года, - рассказывает президент "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур. - Этот вагон намного тише. Думаю, пассажиры это оценят. Но самое главное, он на три тонны легче своих предшественников. А это значит, что износ рельсов будет меньше, а когда металл износится, его можно будет сдать и выручить деньги.

По словам Винокура, уже через неделю на заводе начнут собирать второй алюминиевый трамвай. Он также выйдет на маршрут в марте. Известно, что в новом трамвае будет улучшенная система климат-контроля, места для зарядки телефонов, доступ к wi-fi. Сидячих мест в нем будет 70, общая вместимость - 185 человек.

Станет ли это производство серийным, зависит от того, заключит ли город контракт с предприятием.