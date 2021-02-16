Работа аэропорта Санкт-Петербурга в снегопад на 16 февраля 2021

В Пулково заявляют о работе в штатном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метель, которая обрушилась на северо-западную часть России ночью и утром вторника, создала серьезные проблемы на дорогах. Но на авиаперевозках это почти не отразилось. В Пулково рассказали о работе аэропорта Санкт-Петербурга в снегопад на 16 февраля 2021

- Мы работаем в штатном режиме, даже не по фактической погоде. Задержки пары рейсов есть, но ни совсем небольшие, по несколько минут, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что по состоянию на 12:30 вторника задержанными на вылет числятся три рейса. Один, номер FV 6315 до Краснодара должен был улететь еще в 8:10, однако сейчас вылет отложен до 14:00.

На 40 минут задержан рейс S7 1010 до Москвы. Вместо 12:22 он улетит в 13:00. А самолет в Калининград вылетит из Петербурга в 13:10 вместо 12:45 по расписанию.

Остальные рейсы действительно были выполнены во время или с минимальными задержками в 3-5 минут. На вечер, когда снегопад ложен стихнуть, пока изменений в расписании нет.

На прибытие в Петербург также есть отдельные отставания от графика вплоть до получаса.