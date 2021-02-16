За год смертность в Петербурге выросла на 23%

Коронавирус дал прибавку в 23% к годовой смертности в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность в Санкт-Петербурге резко выросла. Такие выводы сделали специалисты Комитета по здравоохранению, сопоставив статистику по итогам 2019 и 2020 годов. Причем рост оказался резким, почти на четверть.

- Смертность возросла от 22,7 до 22,9% в 2020 году. Она обусловлена коронавирусной инфекцией. Среди умерших: женщины старше 65 лет – 90 %, мужчины – 78%. Старше 80 лет – умерли от корона – 30-40 процентов, - заявил на заседании городского правительства глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Все специалисты сходятся во мнении, что именно коронавирус дал избыточную прибавку по летальным исходам.

Ковид вышел на третье место по причинам летальности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. На долю коронавируса пришлось около 15% всех смертей пациентов в Петербурге. В абсолютных цифрах - около 11 тысяч человек (портал «Стопкоронавирус» дает на 16 февраля 10 560 смертей).

При этом общий прирост смертности за 2020 год составил 13 594 случая. 72 982 человека против 59 388 годом ранее.