12 новых медпунктов построят в садоводствах под Петербургом в 2021 году

В 2021 году в садоводствах под Петербургом планируется построить еще 12 врачебных амбулаторий Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в садоводствах под Санкт-Петербургом планируется построить 12 новых врачебных амбулаторий. Так горожане смогут легко и комфортно получать медицинскую помощь, проживая на даче. Об этом рассказали в Смольном во вторник, 16 февраля 2021 года.

- Наша задача – обеспечить петербуржцам комфортное проживание на дачах. Несмотря на то, что на борьбу с пандемией город направлял значительные средства, финансирование развития садоводств было сохранено в полном объеме, – заявил губернатор Александр Беглов.

Так, во время пандемии в 2020 году на дачи выехали очень много горожан. С мая по октябрь в наиболее крупных садоводческих массивах работали 36 медицинских пунктов. Помощь в них получили более 70 тысяч дачников.

- Из-за коронавируса наши традиционные праздники и выставки в садоводствах пришлось отложить. Надеюсь, в этом году мы сможем их провести, – добавил градоначальник.