Яйца и помидоры резко подорожали в Петербурге с начала 2021 года

Помидоры, подсолнечное масло и яйца в Петербурге резко подорожали с начала 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга могли заметить, что некоторые продукты в магазинах резко подорожали с начала 2021 года. Как стало известно во вторник, 16 февраля 2021 года, больше всего цены выросли на такие часто употребляемые продукты как помидоры, яйца и подсолнечное масло. Но покупать их меньше горожане не стали.

- Ежемесячный мониторинг цен на продукты питания в петербургских магазинах проводит комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Специалисты анализируют, какие товары покупают чаще, какие – реже, как меняются цены на них и многое другое, - пишет "Мойка78".

Так, с начала года цены на помидоры в петербургских магазинах в среднем выросли на 9 процентов, на подсолнечное масло на 8,5 процентов, а на куриные яйца на 7,3 процентов.

При этом отмечается, что на помидоры и яйца спрос не упал несмотря на подорожание. А вот подсолнечное масло стало менее востребовано на 12,9 процентов.