18 млн рублей потратят на окончание 26-летней реставрации Троицкого собора в Петербурге

На реставрацию часовни при Троицком соборе в Петербурге выделили 18,3 млн рублей. Фото: КГИОП Петербурга

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) объявил об окончании 26-летней реставрации Троицкого собора в Санкт-Петербурге. Осталось привести в порядок только часовню, выполненную в стиле ампир и украшенную золотыми звездами и голубым куполом. На ее реставрацию выделили 18,3 млн рублей. Работы закончат в 2021 году.

Неудовлетворительное состояние часовни видно издалека. Фото: КГИОП Петербурга

- Необходимо расчистить, укрепить все декоративные элементы фасадов, крыши, купола и интерьеров часовни. Реставраторы удалят штукатурку, восстановят кирпичную кладку стен, в том числе произведут инъекционное укрепление в зонах трещин, расчистят лепной декор от многослойных поздних покрасок, воссоздадут дубовые двери и оконные рамы, - делятся деталями реставрационных работ в КГИОП.

Добавим, что часовня стоит в городе больше века – ее возвели в 1895 году. До войны при коммунистах там был и пивной ларек, и кафе, а после – склад.