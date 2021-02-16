В Смольном заявили, что в стационарах Санкт-Петербурга нет перегруза

Власти Петербурга заявили, что в городских стационарах нет перегруза. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный заверил, что ни в одной из «коронавирусных» больниц Санкт-Петербурга нет перегруза пациентами. Об этом говорится в свежем отчете, на 16 февраля 2021 года, от Координационного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице. Ранее некоторые городские СМИ писали о якобы тяжелой ситуации в Покровской больнице.

- Во всех городских стационарах, принимающих пациентов с COVID-19, сегодня есть свободные места. Они составляют от 10 до 30 процентов коечного фонда. Ни одна больница не работает с перегрузом, - сообщается в отчете.

При этом число «ковидных» коек действительно значительно снизилось – с 12 тысяч до 9578. Однако 3771 место до сих пор, что называется, вакантно. То есть свободны почти 39,5% от общего коечного фонда.

Что касается течения эпидситуации, то эксперты по-прежнему отмечают стихание второй волны пандемии в Петербурге.