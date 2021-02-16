В ЗакСе Петербурга выдвинули идею о создании блокадной экспозиции в каждой школе

В лицее №369 открыли интерактивную экспозицию о блокаде Ленинграда. Фото: assembly.spb.ru

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга похвалил интерактивную площадку в лицее №369, посвященную историю блокады Ленинграда. Как считает руководитель парламента Вячеслав Макаров, такие экспозиции прививают любовь к родине, уважение к ветеранам и знакомят детей с нелегким прошлым города.

Сама площадка привлекает к себе внимание учащихся благодаря использованию современной технологии виртуальной реальности. Кроме этого в проект входит сетевой класс для уроков по истории, в котором есть электронные планшеты для каждого школьника. Директор лицея получил почетную грамоту за вклад в сохранение памяти о подвиге солдат в битве за Ленинград.

- Такие интерактивные блокадные музеи должны быть в каждом детском саду, каждой школе, колледже и университете. Когда с самых ранних лет ребята соприкасаются с историей ленинградской блокады, эта память оставляет глубокие зарубки на сердце каждого из них, делает носителями уникального блокадного кода, кода победителя, - уверен Вячеслав Макаров.