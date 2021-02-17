Возле школы в Кингисеппе незнакомец пристал к 8-летней девочке и звал ее в гости

Неизвестный мужчина пристал к 8-летней школьнице в Кингисеппе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кингисеппе восьмилетняя девочка встретилась на улице с подозрительным мужчиной, который начал к ней приставать и даже звать в гости. Все произошло 15 февраля, когда школьница возвращалась с уроков домой. Недалеко от учебного заведения к ней подошел незнакомец. Он принялся трогать девочку за куртку, и интересоваться, чем она занимается.

- Уже дома школьница рассказала матери о странном дяденьке, который дотрагивался до нее и приглашал пройти к нему домой. Женщина решила не медлить и тут же сообщила в полицию. По словам девочки, мужчина – неславянской внешности. Он был одет в черную куртку, шапку такого же цвета, синие джинсы. С собой у него была черная сумка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку по факту обращения матери. Для начала необходимо установить, действительно ли девочка говорит правду.