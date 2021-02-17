Крепость «Орешек» ждет масштабная реставрация к 700-летию со дня основания

Крепость "Орешек" отреставрируют к 2023 году к ее 700-летию. Фото: spbmuseum.ru

Крепость «Орешек», которая находится под Петербургом, отреставрируют к 700-летию со дня ее основания, то есть к 2023 году. Соответствующее решение приняли глава городского комитета по культуре и директор Музея истории Северной столицы. Ежегодно историческую крепость, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещает около 100 тысяч человек, но ее состояние оставляет желать лучшего – на всей площади в 5,7 га имеются различные проблемы.

- Значительная часть крепостной стены и ряд других объектов требуют безотлагательного проведения противоаварийных и восстановительных работ. Однако городских субсидий и средств самого музея не хватает на грядущий ремонт. Поэтому на эти цели рассматривается возможность выделения федерального софинансирования, соответствующие документы уже готовы, - сообщают в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.

Добавим, что реставрация коснется и трех аварийных участков Гранитного фасада Петропавловской крепости, а также казематов Екатерининской куртины.