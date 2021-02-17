Погода в Санкт-Петербурге: 17 февраля 2021 года резко похолодает

"КП" узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на 17 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала про погоду в Санкт-Петербурге на среду, 17 февраля 2021 года. В городе вновь резко похолодает после небольшого потепления, принесшего в город мощный снегопад. Однако в этот раз осадков выпадет немного. При этом будет облачно, но иногда солнце все же обещает выглянуть из-за туч.

- 17 февраля 2021 года ветер будет северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -16 до -18 градусов по Цельсию. Днем слегка потеплеет, столбик термометра поднимется от -13 до -15 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Огорчаться холодам долго не придется – уже к выходным в Северную столицу может прийти циклон с потеплением и новой мощной порцией снега.