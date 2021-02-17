ДТП из четырех машин произошло на Октябрьской набережной в Петербурге

Массовое ДТП перекрыло Октябрьскую набережную в ночь на 17 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Массовое ДТП произошло в ночь на среду, 17 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге. На пустой Октябрьской набережной не поделили дорогу сразу четыре автомобиля. Три легковых машины и один внедорожник столкнулись, перегородив сразу две полосы движения. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Массовое ДТП из четырех автомобилей произошло ночью на Октябрьской набережной перед Володарским мостом в сторону КАДа, - рассказали свидетель.

Как именно произошла авария, очевидец не рассказывает. Судя по фотографии с места событий, автомобили могло занести на заснеженной после долгого снегопада дороге. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Напомним, накануне 16 февраля произошла страшная трагедия на трассе "Кола" в Карелии. Легковушка "Хендэ Гетц" "лоб в лоб"столкнулась с лесовозом. В итоге погибла вся семья, находившаяся в иномарке - муж с женой и двое детей.