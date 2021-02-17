Мошенники сделали из петербуржца лжеминера метро в отместку на неудачу

Мошенники в отместку за неудачу сделали из петербуржца лжеминера Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга случайно стал "телефонным террористом", отказавшись общаться с мошенниками. В два часа дня во вторник, 16 февраля 2021 года, в управление МВД Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что заминирована станция метро "Фрунзенская" и скоро будет взрыв.

- Станция была полностью осмотрена, но никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Установлено, что звонок с угрозой поступил с номера телефона 44-летнего петербуржца, проживающего на проспекте Луначарского, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция опросила владельца номера. Мужчина рассказал, что в 13:15 и 13:25 часов ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности одного банка, говоря, что с его счета якобы пытаются списать деньги. Мужчина понял, что это мошенники и отказался с ними говорить.

После чего "служба безопасности" видимо решила отомстить мужчине. Использовав IP-телефонию неизвестные использовали номер телефона петербуржца и сообщили о минировании метро. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.