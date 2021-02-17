Петербург получит 764 млн рублей на выкуп двух детских садов

Петербург получит федеральные средства на выкуп детских садов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург получил деньги из федерального бюджета для выкупа двух детских садов в собственность города. Средства в размере 764 миллионов рублей выделяются Минпросвещения и будут переданы городу в рамках межбюджетного трансферта. Об этом рассказали в Смольном 17 февраля 2021 года.

- В последние годы мы нарастили темпы строительства школ, детских садов, поликлиник. Но дисбаланс между социальной и жилой застройкой пока еще не устранен. Город не только сам строит новые детские сады, но и выкупает их у инвесторов. Поддержка федерального центра поможет нам уже в этом году открыть два детских сада более чем на 500 мест в общей сложности, - сказал губернатор Александр Беглов.

Так, Смольный планирует выкупить детский сад на 415 мест на Новгородском проспекте в Шушарах. В нем планируется разместить 18 групп: от ясельных до подготовительных.

Второй детский сад на 110 мест расположится на Комендантском проспекте. Сейчас он готов уже на 70 процентов и откроется в 2021 году.