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Происшествия

У начальника полярной экспедиции в Петергофе угнали джип за 2,5 млн рублей

Машина 2018 года выпуска была припаркована на Озерковой улице
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция ищет угонщиков дорогой иномарки.

Полиция ищет угонщиков дорогой иномарки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петродворцового района Петербурга ищет машину начальника полярной экспедиции. Корейский внедорожник, стоимостью почти 2,5 миллиона рублей, был припаркован на Озерковой улице Петергофа и пропал в ночь на минувший вторник.

- 16 февраля в 09:03 в полицию поступило сообщение от мужчины 1969 года рождения, начальника партии «Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция», о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему а/м «Киа Соренто Прайм» серого цвета, 2018 года выпуска, стоимостью 2 467 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам хозяина, машины была застрахована, но спутниковой системы на ней не стояло. Место парковки в поле камер видеонаблюдения также не попадает, так что найти иномарку будет сложно.

Отметим, что корейские кроссоверы и внедорожники являются самым популярным объектом внимания для угонщиков.

Криминал