В Михайловском театре Петербурга открылся пункт вакцинации от коронавируса

Новый прививочный пункт от коронавируса открылся в Михайловском театре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге открылся мобильный пункт вакцинации от коронавиурса в Михайловском театре. Свою работу он начал в среду, 17 февраля 2021 года. Обслуживает пункт городская поликлиника №37. В помещении установлено холодильное оборудование, подготовлены все необходимое для работы медиков.

- Массовая вакцинация от коронавируса является основным средством в противодействии пандемии. Именно она позволит прервать цепочку распространения COVID-19, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

В Мариинском театре прививать будут работников культуры и спортивной сферы. Мощность пункта – до 50 человек в день. Первым прививку себе поставил художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.

Всего в Петербурге уже работают 123 прививочных пункта и три выездные бригады.