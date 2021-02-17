Больше 200 килограммов «санкционки» нашли на рынке в Петербурге

Больше 2 центнеров санкционной продукции изъяли с рынка в Петербурге. Фото: ursn.spb.ru

Больше 2 центнеров санкционной продукции обнаружили на рынке в Приморском районе Санкт-Петербурга. Запрещенную молочную продукцию нашли сотрудники регионального Россельхознадзора, заручившиеся поддержкой коллег из петербургской таможни. Рынок оставил положительное впечатление у инспекторов кроме одной из торговых точек.

Прилавки одной из торговых точек на рынки были полны запрещенных товаров. Фото: ursn.spb.ru

- На рынке обнаружено почти 215 килограммов сыра и 8,5 кг масла. Продукция была без документов. Страны происхождения товаров можно понять по маркировочным этикеткам. Производители сыра оказались расположены в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Польше и Украине, а масла – в Финляндии, - передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Судьба у «санкционки» была известна и раньше. Так что эти продукты не стали исключением и отправились в печь после изъятия.

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