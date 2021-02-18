Скандинавский антициклон принесет сильный мороз в Петербург 18 февраля

Скандинавский антициклон установит погоду в Петербурге 18 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной с начала зимы. Отметки на термометрах застыли на минус 24,3 градусах. Но рассвет не принесет сильного потепления в город. В четверг, 18 февраля 2021 года, погоду в Северной столице будет диктовать скандинавский антициклон. Его суровость совсем не намекает о том, что скоро наступит весна.

- Погоду будет определять скандинавский антициклон. Его усилиями при переменной облачности обойдется без существенных осадков, а средний температурный фон окажется на 12-13 градусов ниже нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

К середине дня после 20-градусных заморозков температура в Петербурге поднимется до минус 13-15 градусов, по Ленинградской области ожидается минус 12-17 градусов. Ветер немного изменит направление с северного на западное, сила до 2-7 метров в секунду.