Петербуржец спас раненную во время ограбления медсестру

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на медсестру в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге грабитель с ножом напал на медсестру. В восемь часов утра в среду, 17 февраля 2021 года, в полицию Невского района города поступило сообщение о том, что у дома 74, корпус 4, по проспекту Большевиков лежит женщина с ножевым ранением. Правоохранители выехали на место.

- Установлено, что неизвестный нанес несколько ударов ножом 57-летней женщине, медсестре одной из городских больниц, после чего, похитив принадлежащую ей сумку с мобильным телефоном и 1500 рублей, с места происшествия скрылся, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Грабителем оказался 23-летний мужчина / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Однако далеко убежать с украденным грабителю не удалось. Нападение заметил прохожий мужчина, он бросился вслед за преступником, отобрал у него сумку и вернул женщине. Он же помог вызвать скорую помощь.

Грабителя задержали быстро. По горячим следам полицейские поймали 23-летнего уроженца одного из государств Средней Азии. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.