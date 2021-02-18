Метро «Московская» уйдет на капремонт в 2021 году, а «Удельная» - годом позже

"Удельную" закроют на капремонт в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский метрополитен назвал сроки закрытия станций подземки на капитальный ремонт. Первой на очереди стоит «Московская» здесь будут приводить в порядок наклонный ход и вестибюль, а также менять эскалаторы.

- По ремонту станций: 2021 год - «Московская-2», 2022-й год - «Удельная», сообщает корреспондент «КП-Петербург», находящийся в пресс-туре на строящейся ремонтируемой станции «Маяковская».

Отметим, что ремонтные работы на втором вестибюле «Московской» (4 квартал 2021 - 3 квартал 2022) не означают закрытия станции для пассажиров. Попасть внутрь можно будет через первый выход, отремонтированный ранее.

А вот в случае с «Удельной», таких вариантов нет. Поэтому станция будет закрыта на 11 месяцев. Пассажирам придется пользоваться наземным транспортом.

Напомним, что закрытая с января 2021 года «Маяковская» будет находиться на ремонте до конца декабря. Здесь также реконструируют вестибюль и наклонный ход.