Животных, чьи хозяева попадали в больницы с коронавирусом, отправляли в приюты в Санкт-Петербурге

Домашних животных, за которыми во время коронавируса не могли присмотреть хозяева, отправляли в приюты Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время пандемии петербуржцам, попавшим в больницы с коронавирусом, помогали с домашними животными. Тех кошек и собак, за которыми совсем некому было присмотреть, можно было на время отправить в приют. Об этом во время онлайн пресс-конференции в четверг, 18 февраля, рассказал начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

– В городе были некоторые проблемы с содержанием собачек и кошек, хозяева которых по причинам заболевания были госпитализированы. Но те, кто вынужден был отсутствовать, имели полную возможностью оставить питомцев в приютах. Там животные находились на полном обеспечении, – отметил Юрий Андреев.

Так, около 50 собак за время пандемии в Петербурге ожидали своих хозяев в приютах. По кошкам статистика не приводится. Что касается, бездомных животных, с ними ситуация в городе за время пандемии не ухудшилась, подчеркнул Юрий Андреев. На сегодня в Северной столице насчитывается порядка 5 тысяч безнадзорных собак и около 70 тысяч кошек.