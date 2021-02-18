Сотрудники Музея истории Санкт-Петербурга коллективно привились от коронавируса

Сотрудники Музея истории Петербурга привились от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Музее истории Санкт-Петербурга прошла коллективная вакцинация сотрудников от коронавируса. Первый этап прививки прошли сразу 80 человек. В их числе музейные смотрители, экскурсоводы, администраторы и другие категории сотрудников, непосредственно контактирующих с посетителями. Об этом в четверг, 18 февраля 2021 года, рассказали в музее.

- Наш музей ежегодно посещают более 2,5 миллионов жителей и гостей Северной столицы. А его центральный объект – Петропавловская крепость – стал излюбленным местом отдыха и прогулок горожан. Поэтому крайне важно обеспечить максимальную безопасность наших сотрудников и создать необходимые условия для предотвращения риска заражения посетителей музейного комплекса, - отметил директор музея Владимир Кириллов.

Среди привившихся сотрудников многим больше 65 лет. Вакцинация позволит им вернуться к работе в музее. Также массовая вакцинация коллектива поможет музею возобновить нормальное функционирование в ближайшее время.