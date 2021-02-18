Экс-активиста штаба Навального в Петербурге нашли мертвым

Дмитрию Мякшину был 21 год. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи регионального управления СК России по Ленинградской области устанавливают обстоятельства гибели 21-летнего Дмитрия Мякшина, тело которого нашли в конце января в одном из частных домов в Токсово. Молодой человек, известный как бывший активист штаба Навального в Петербурге, числился пропавшим без вести. Опознать труп удалось только 18 февраля.

- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким! - «сообщается на страничке волонтерского объединения Лиза Алерт», активисты которого занимались поисками молодого человека.

На данный момент точно неизвестно, сто именно произошло, однако знакомые парня утверждают, что в последнее врем у него были проблемы выпивкой.

- Умер от токсичного воздействия алкоголя, - сообщил источник «КП-Петербург».

Напомним, что в 2017 году 17-летний Мякшин на несанкционированном митинге бросился на сотрудника полиции и выбил тому зуб. На активиста завели уголовное дело. Позднее молодой человек ушел из штаба Навального. Суд дал ему условный срок.