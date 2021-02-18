Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин возглавит космическое направление холдинга S7 Group

Евгений Елин сменил Смольный на космическое направление S7 Group. Фото: Смольный

Пока еще вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин с 1 марта возглавит космическое направление холдинга S7 Group. Напомним, ранее чиновник решил уволиться из Смольного по собственному желанию. В Северной столице он отвечал за экономику, промышленность и исполнение коронавирусных постановлений.

- Евгения Елина пригласили акционеры холдинга, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе S7 Group. – Он будет руководить развитием проекта ракетно-космического комплекса «Морской старт», который весной 2020 года успешно перебазировали из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

Добавим, что новая должность столь ответственного направления не в новинку для вице-губернатора Петербурга – ранее Евгений Елин, был куратором федеральной космической программы в лице заместителя министра экономического развития РФ.