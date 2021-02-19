Почти 300 ДТП произошло за январь 2021 года в Петербурге из-за нарушений ПДД

В ГИБДД подвели итоги ДТП за январь 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

За первый месяц 2021 года в Санкт-Петербурге произошло 339 ДТП, среди которых 288 случились из-за горе-водителей, нарушивших правила дорожного движения. К сожалению, в этих авариях погибли 23 человека, а число пострадавших достигло 390. Но при этом количество ДТП и травмированных в них существенно снизилось по сравнению с январем 2020 года – на 30%.

- По информации ГИБДД, за весь 2020 год в Санкт-Петербурге произошло 5227 ДТП, из которых больше 80% - на вине нарушителей дорожного движения. Несмотря на положительную динамику, количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД в нашем городе остается высоким, - делают выводы в пресс-службе «Городского мониторингового центра».

К слову, приборы фотовидеофиксации выявили больше 180 тысяч нарушений ПДД в минувшем январе. В 98 процентах случаев водители превышали допустимый скоростной режим. На втором месте – проезд на красный сигнал светофора.