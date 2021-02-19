Карешринг протаранил припаркованную иномарку в Петербурге

В Петербурге каршеринг протаранил припаркованную "Киа" Фото: СОЦСЕТИ

Очередной водитель каршеринга в Санкт-Петербурге закончил аренду автомобиля прямиком в припаркованный автомобиль. Вечером в четверг, 18 февраля 2021 года, жители Кировского района заметили, что у дома 52 по улице Танкиста Хрустицкого стоит брошенный как попала арендованный автомобиль и побитая "Киа". Левая часть иномарки была разбита вдребезги. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Не повезло кому-то. Слышал удар, - отметил местный житель. - На ровном месте ушатал. Постараться еще надо.

Судя по вмятине на "Киа", водитель каршеринга планировал проехать дальше по дороге, однако сильно зацепил машину и решил оставить все как есть, а сам скрылся с места, оставив каршеринг так, что авто перегородило весь проезд.

- Вот утром будет кому-то радость. Главное, что герой успел сбежать, - заметил один из пользователей сети.

Разбираться, кто же находился за рулем каршеринга придется уже полиции.