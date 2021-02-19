Производство паленого алкоголя на овощебазе накрыли в Ленинградской области

Полиция накрыла цех по производству паленого алкоголя в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции накрыли в Ленинградской области целый цех по производству паленого алкоголя. В пятницу, 19 февраля 2021 года, стало известно, что подпольная "разливайка" спиртосодержащей продукции располагалась на территории овощебазы в поселке Войсковицы Гатчинского района. Правоохранители наведались туда с обыском.

- Установлено, что не позднее 1 декабря 2020 года на территории овощебазы осуществлялся разлив спиртосодержащей продукции в бутылки объемом 0,5 литров, на которые клеились федеральные специальные маркам, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предполагаемым организатором этого всего оказался 44-летний местный житель. Оказалось, что в пристройке у своего дома в поселке Сиверский мужчина организовал кустарное производство алкогольной продукции. Ему помогал 29-летний мигрант.

Полицейские изъяли более 2,1 тысяч литров спирта, бочки, канистры, фильтры и другую аппаратуру для производства и разлива алкоголя. Все это направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Остальных участников производства разыскивают.