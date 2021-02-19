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Происшествия

Бизнесмен на Porsche расстрелял пешехода на севере Петербурга

Водитель чуть не сбил молодого человека на дороге, после чего решил "добить" его из травмата
Лилия КОЗЛОВА
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Водителя Porsche задержали за стрельбу по пешеходу в Петербурге

Водителя Porsche задержали за стрельбу по пешеходу в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на 30-летнего бизнесмена на Porsche, который устроил стрельбу по прохожему парню. Инцидент произошел еще 31 января 2021 года рядом со станцией метро "Академическая". В полицию обратился 23-летний парень, который рассказал, что по нему стреляли.

- Как установила полиция, около 23:30 часов 31 января молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу у дома 19 по проспекту Науки. Его задел проезжающий автомобиль Porsche. Парень отскочил и пошел дальше, однако водитель иномарки решил за что-то отомстить пешеходу, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из машины вышел мужчина и начал стрелять в сторону парня из травматического пистолета. Пешеход начал убегать, мужчина за ним. Молодому человеку удалось убежать, ранений он не получил.

Подозреваемого стрелка задержали 18 февраля. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал