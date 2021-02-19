Опасную поездку школьников снаружи троллейбуса сняли на видео в Петербурге

Опасный путь в школу на ленинском проспекте. Фото: кадр с видео vk.com/spb_today

Опасный путь в школу заснял в Красносельском районе Петерьбурга один из местных жителей. Водитель легковушки заметил двоих подростков, которые ехали на троллейбусе, но не внутри него, а снаружи, уцепившись за лесенку сзади.

- Когда опаздываешь в школу. Утренние покатушки на троллейбусе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Для самих мальчишек, которым на вид 12-13 лет, поездка, видимо, была веселой. Однако взрослые таких эмоций не разделяли.

- Один доездился, сейчас без ног лежит. Это не когда опаздываешь в школу, а когда мозгов нет, - возмущаются в комментариях горожане.

Впрочем, другие вспоминают, что сами были такими же. И по гаражам лазали и к трамваям цеплялись: «О! Я прям детство вспомнил».

Однако большинство петербуржцев все же признает, что такие развлечения очень опасны. Да и движение нынче намного интенсивнее, чем в советские годы. Если ребенок сорвется, то обязательно попадет под колеса машины.