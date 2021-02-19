4-летний малыш выбил себе глаз игрушкой в петербургском детском саду

В Петербурге малыш выбил себе глаз игрушкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в одном из частных детских садов четырехлетний малыш выбил себе глаз игрушкой. Инцидент произошел утром в среду, 17 февраля 2021 года, однако мальчика госпитализировали только ночью. Медики больницы передали эту информацию в полицию.

- В 3 часа ночь 18 февраля в детскую городскую больницу №9 из квартиры в доме 50 по Дибуновской улице в тяжелом состоянии был госпитализирован четырехлетний малыш, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Медики уточнили, что у мальчика проникающее ранение роговицы левого глаза с выпадением радужки.

Как выяснилось, малыш был в детском саду и случайно ударился игрушкой, из-за чего и получил такую серьезную травму.

Семья у мальчика полная, благополучная. 36-летняя мать держит собственную фирму, ее 38-летний муж является в ней заместителем генерального директора.