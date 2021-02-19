Участок трассы "Скандинавия" в Ленобласти открыли после капитального ремонта

Приграничный участок трассы «Скандинавия» в Ленинградской области введен в эксплуатацию после капремонта / Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад"

В Ленинградской области в пятницу, 19 февраля 2021 года, после капитального ремонта был открыт участок трассы А-181 "Скандинавия", находящийся в приграничной зоне с Финляндией. Работы велись на 40-48 километрах дороги в черте города Светогорска.

- За время ремонта были переустроены электросети и сети связи, выполнено устройство выемки, отсыпка земполотна, устройство дорожной одежды с прослойкой из геокомпозита и геосетки, планировка откосов насыпи, а также многое другое, - рассказали в ФКУ Упродор "Северо-Запад".

Так как трасса проходит через населенный пункт, вдоль нее были обустроены тротуары, светофоры с кнопкой вызова, металлическое барьерное и перильное ограждения, новые автобусные павильоны. Для маломобильных групп построены лестничные сходы и пандусы.

Также обустроены велодорожки, которые соединяют Светогорск и Иматру. Летом 2021 года федеральные дорожники планируют ввести в строй последний участок капитального ремонта трассы Выборг – Светогорск, с 10-го по 24-й км.