Фельдшера Гатчинской больницы нашли с огнестрельным ранением в Ленобласти

В Ленобласти нашли мертвым фельдшера местной больницы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области нашли мертвым фельдшера Гатчинской клинической межрайонной больницы. В 11 часов утра в четверг, 18 февраля 2021 года, в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в поселке Елизаветино Гатчинского района. Правоохранители немедленно выехали на место для проверки информации.

- Прибывшим нарядом в своей квартире в доме 18 по улице Дружбы с огнестрельным ранением головы обнаружен труп 39-летнего мужчины, фельдшера больницы, - уточнил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Там же в квартире следователи нашли охотничье ружье 16-мм калибра. Кроме того, правоохранители забрали телефон, ноутбук, флешки и записи, найденные в помещении для изучения.

Напомним, что 18 февраля, в Петербурге нашли мертвым технического директора Гортранса. Расследование привело полицейских на крышу одного из домов.