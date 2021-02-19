34 человека госпитализированы с обморожениями в Петербурге за февраль

Более 30 человек пострадали от обморожений в феврале. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильные морозы, которых почти не было год назад и которые ударили нынешней зимой, стали причиной обморожений. Только за неполный февраль, на больничных койках оказались более 30 пострадавших.

- С 1 февраля госпитализировали с обморожениями 34 человека. Из них пять за прошедшие сутки (18 февраля). Провели обследование и отправили домой 14, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Отметим, что именно 18 февраля город пережил самую холодную ночь с начала зимы. Температура опускалась до -24,5 градуса.

И в ближайшее время ждать окончания холодов в Петербурге точно не стоит. Синоптики прогнозируют погодные качели: теплые и снежные циклоны будут сменяться морозными антициклонами, когда температура будет опускаться до -15...-20 градусов.

Ну а уже с субботы, 20 февраля, Северную столицу начнет заваливать снегом. Пик метелей придется на День защитника Отечества.