Больше 8,5 тысячи петербуржцев прошли реабилитацию, переболев коронавирусом

Более 8,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга прошли реабилитацию после коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 8,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, прошли необходимую реабилитацию. Об этом говорится в свежем отчете городского Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. На этой неделе в Северной столице начали реализовать программу так называемой комплексной постковидной реабилитации.

- Новая программа по восстановлению после коронавируса проходит в Центре реабилитации Госпиталя для ветеранов войн. Тем временем в городских стационарах остаются развернутыми 9273 койки для больных COVID-19 или с подозрением на инфекцию. При этом, по данным на 19 февраля 2021 года, свободны 3957 мест, что около 43%, - сообщается в экспертном отчете при Смольном.

Что касается числа вакцинированных от инфекции, то таковых в Петербурге уже 196 173 человека. Но из них полностью цикл вакцинации закончили только 54 324 горожанина.