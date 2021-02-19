В Смольном объяснили рост числа госпитализаций в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжает расти число госпитализаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном объяснили, почему в Санкт-Петербурге уже несколько дней подряд наблюдается небольшой рост госпитализаций больных коронавирусом и с пневмонией. Прошлый день, 18 февраля, тоже не стал исключением – в стационары отправили на 10,47% больше пациентов, чем в предыдущий четверг. Как оказалось, Минздрав РФ подготовил новые рекомендации по госпитализации больных COVID-19.

- Пациентам от 70 лет и старше с хроническими заболеваниями, у которых имеется подозрение на коронавирус или пневмонию, теперь показано стационарное лечение. При наличии сахарного диабета госпитализацию начали предлагать лицам от 50 лет даже при легкой форме COVID-19 (обычно госпитализировали только тяжелобольных – Прим.ред.), - рассказали в Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 при Смольном.

Что касается эпидситуации, то в городе вновь снизилось число зараженных инфекцией – на 14,5%, а количество выздоровевших чуть-чуть увеличилось – почти на 7%.