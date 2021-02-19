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Коронавирус Covid-19

Ученые из Петербурга предложили бить током переболевших коронавирусом для реабилитации

Благодаря накожной стимуляции спинного мозга можно восстановить дыхание
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские ученые предложили бить током переболевших коронавирусом для восстановления дыхания.

Петербургские ученые предложили бить током переболевших коронавирусом для восстановления дыхания.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые из Института физиологии имени Павлова РАН, который находится в Санкт-Петербурге, представили первые результаты инновационного метода реабилитации переболевших коронавирусом – с помощью тока. Как выяснили исследователи, благодаря стимуляции кожи со стороны спинного мозга можно эффективно тренировать сбитое из-за инфекции дыхание.

- Наше исследование показало, что у постковидных пациентов увеличиваются параметры вдоха и выдоха. Мы пытаемся понять, как управлять вдохом и выдохом, чтобы создать специальную систему тренировок с использованием стимуляции спинного мозга, - цитирует «Интерфакс» заведующего лабораторией физиологии движения института Юрий Герасименко.

Добавим, что данное направление находится исключительно в процессе исследования и пока не является признанным способом реабилитации.

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