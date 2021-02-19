Массовое отравление детей заподозрили в начальной школе №99 на Петроградке

Роспотребнадзор проверяет 99 школу в Петербурге из-за подозрения на массовое отравление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родители пожаловались на массовое отравление учащихся начальной школы №99, находящейся в Петроградском районе Санкт-Петербурга. К делу оперативно подключились специалисты Роспотребнадзора, начавшие санитарно-эпидемиологическое расследование. Инспекторы установили, что у одного школьника диагностировали острую кишечную инфекцию (ОКИ), его уже госпитализировали в больницу.

- Также у восьми учащихся и одного сотрудника учреждения имеются симптомы ОКИ. В ходе эпидемиологического расследования специалисты отобрали смывы с поверхностей оборудования, инвентаря на пищеблоке, а также взяли пробы воды, сырой и готовой продукции, - передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Кроме этого медики осмотрели всех учащихся и работников школы, в том числе сотрудников столовой. Теперь за ними установлено наблюдение. Дополнительно в учреждении провели дезинфекцию. Причины возникновения очага инфекции сейчас выясняются.