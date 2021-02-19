Депутаты извинились за включение добросовестных заведений в «черный список» баров на Рубинштейна

Депутаты случайно включили добросовестные заведения на Рубинштейна в список нарушителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутатам МО «Владимирский округ» пришлось извиняться за включение добросовестных заведений в так называемый «черный список» баров на улице Рубинштейна в Петербурге. Пару дней назад на специальную карту нарушителей попали те рестораторы, которые продают алкоголь исключительно по закону. После этого некоторые «ущемленные» заведения, а именно Avrora, Leonardo, «Шаурмито», Gods, Flor, Orthodox bar и «Огонек» возмутились ложью и доказали обратное.

- Приносим извинения за то, что включили вас в список баров без лицензий, это произошло по ошибке, а не со злым умыслом. Проанализировав обратную связь, мы выяснили, что список, полученный от городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, стал неактуален, - пишут депутаты в официальной группе «Владимирский округ» во «Вконтакте».

Сейчас составители карты планируют создать свою собственную базу заведений-нарушителей, а потом ее перепроверить.