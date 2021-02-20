Снег и до минус 8 будет в Петербурге 20 февраля

Снег и минус 8 ждут Петербург 20 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Последний рабочий день долгой недели окажется в Санкт-Петербурге облачным. В субботу, 20 февраля 2021 года, жителей Северной столицы ожидает небольшой снег. Это как небольшая подготовка перед снегопадами, которые пройдут в праздничные дни. Мороз будет легкий, по сравнению с тем, что горожане переживали минувшую неделю.

- 20 февраля в Петербурге будет облачно, днем местами умеренный снег. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем в районе минус 6-8 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

А уже начиная с воскресенья, 21 февраля начнется сильный снегопад, пик которого придется на сам праздник 23 февраля. Снег временами будет сильным, с порывистым ветром и метелями.

Ожидается, что за четыре дня в городе выпадет до 25-35 мм осадков при месячной норме в 31 мм. Высота снега ожидается в 35-45 сантиметров.