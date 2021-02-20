За секс с малолетней в Петербурге разыскивают 42-летнего мужчину и задержали 26-летнего парня

За секс с малолетней петербурженкой на двух мужчин возбудили уголовное дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с просьбой привлечь к уголовной отвественности мужчин, которые вступили с ее малолетней дочерью в интимные отношения. Утром в пятницу, 19 февраля 2021 года, 38-летняя женщина рассказала, что знает о двух случаях совращения девочки.

- Со слов заявительницы, одним из сексуальных партнеров ее 16-летней дочери оказался 26-летний мужчина. Он вступил с девочкой в половую связь прямо у нее дома в квартире дома на улице Тупикова, пока женщины не было дома, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Второй совратитель - 42-летний житель Владивостока. Он занимался сексом с девочкой 30 августа прошлого года.

Полиция оперативно задержала 26-летнего мужчину. Известно, что ранее он судим за наркотики. Его опросили и пока отпустили под обязательство о явке. Второго мужчину пока что разыскивают. Возбуждены уголовные дела.