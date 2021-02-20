Мигрант устроил стрельбу в петербургской квартире, где делал ремонт

Мигрант из Средней Азии задержан в Петербурге после стрельбы в квартире, где делал ремонт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант устроил стрельбу в квартире, в которой делал ремонт. Вечером в пятницу, 19 февраля 2021 года, в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что лестничной клетке дома на Приозерском шоссе ходит мужчина с ружьем, а также слышны звуки выстрела. Правоохранители выехали на место для проверки.

- По указанному адресу полицейские задержали и обезоружили мужчину. Им оказался 31-летний мигрант из Средней Азии, который делал ремонт в одной из квартир, - сообщили в главном управлении МВД по Петербурга и Ленобласти.

Оказалось, что во время работы в квартире мужчина увидел сейф и решил в него заглянуть. В нем он увидел охотничье ружье хозяина. После этого из любопытства сделал два выстрела дробью в ванной комнате в потолок и вышел на лестничную клетку. Шумом хулиган и напугал соседей.

Благо, в результате стрельбы никто не пострадал. Стрелка доставили в полицию. Оказалось, он находится без регистрации в России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.